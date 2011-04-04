Нужно наполнить сайт киндеркаприз.рф на движке opencart товарами и категориями,подкатегориями с описаниями,фотографиями,характеристиками товаров с сайта поставщика detoc.ru под ключ. обязательно учитывать SEO. Интересует цена вопроса, объемы работы можете увидеть на сайте поставщика так что ...
- Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо русифицировать шаблон интернет магазина (движок opencart). Шаблон висит здесь киндеркаприз.рф Работа будет строится следующим образом: 1) вышлю архив с шаблоном на английском языке 2) переводите 3) выкладываем всю информацию и ...Переводы1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Наш сайт находиться на киндеркаприз.рф. Что нужно: 1:) Красивый дизайн сайта детской тематики 2:) Баннеры детской тематики и уникальный логотип под название 3:) Наполнение сайта товаром с detoc.ru каждый товар на ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать одностраничник полностью идентичен kupioptom.landingcity.ru с возможностью добавлять до 30 товаров можно немного красивей. Сделать удобную и легкую админку для него с привязкой к robokassa для приема оплаты. Настроить под продвижение и дать советы по ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать сервис для Дропшиппинга под ключ по типу apishops.ru с такими же функциями(генератор одностраничных сайтов но без возможности изминения сайта и полноценную админку как у данного проекта) вообщем можно подсмотреть у них.Принимаются любые предложения ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать ПО для терминала печати на ногтях, цветах, сувенирах, и тп. Пока наш терминал в стадии разработки и будет готов через 2 месяца. Нужно сделать ПО которое будет помогать человеку как все делать и ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен калькулятор инвестора для сайта denginarodu.com калькулятор нужно заточить под планы что указаны на сайте ну и дизайн калькулятора тоже важенВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $2500
Нужно разроботать Букмекерскую контору с парсером линий + с админкой для операторов в интернет клубах для ввода и вывода средств клиентам + веб админку, оплата после тестирования. По типу www.parimatch.comСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт14 лет назад