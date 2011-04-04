shadydogg

Сергей shadydogg

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно наполнить сайт товарами и категориями

    Нужно наполнить сайт киндеркаприз.рф на движке opencart товарами и категориями,подкатегориями с описаниями,фотографиями,характеристиками товаров с сайта поставщика detoc.ru под ключ. обязательно учитывать SEO. Интересует цена вопроса, объемы работы можете увидеть на сайте поставщика так что ...

    Opencart
    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод шаблона opencart с англ. на рус.

    Необходимо русифицировать шаблон интернет магазина (движок opencart). Шаблон висит здесь киндеркаприз.рф Работа будет строится следующим образом: 1) вышлю архив с шаблоном на английском языке 2) переводите 3) выкладываем всю информацию и ...

    Opencart
    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн и доработка детского магазина Opencart

    Наш сайт находиться на киндеркаприз.рф. Что нужно: 1:) Красивый дизайн сайта детской тематики 2:) Баннеры детской тематики и уникальный логотип под название 3:) Наполнение сайта товаром с detoc.ru каждый товар на ...

    Opencart
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать одностраничник

    Сделать одностраничник полностью идентичен kupioptom.landingcity.ru с возможностью добавлять до 30 товаров можно немного красивей. Сделать удобную и легкую админку для него с привязкой к robokassa для приема оплаты. Настроить под продвижение и дать советы по ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание сервиса для Дропшиппинга под ключ

    Нужно сделать сервис для Дропшиппинга под ключ по типу apishops.ru с такими же функциями(генератор одностраничных сайтов но без возможности изминения сайта и полноценную админку как у данного проекта) вообщем можно подсмотреть у них.Принимаются любые предложения ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • ПО для терминала

    Нужно сделать ПО для терминала печати на ногтях, цветах, сувенирах, и тп. Пока наш терминал в стадии разработки и будет готов через 2 месяца. Нужно сделать ПО которое будет помогать человеку как все делать и ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Букмекерская контора

    $2500

    Нужно разроботать Букмекерскую контору с парсером линий + с админкой для операторов в интернет клубах для ввода и вывода средств клиентам + веб админку, оплата после тестирования. По типу www.parimatch.com

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

coolweblancer
Александр 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Калькулятор для инвест-проекта
Хороший заказчик, оплата как договаривались. ЯндексДеньги.
Очень быстро и качественно сделал работу.
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