Создание сервиса для Дропшиппинга под ключ

Требуется оценить сроки и стоимость написания движка "Травиан". Рассматриваются предложения и от студий и от индивидуальных разработчкиков. Просьба не писать "пишите, обсудим" а сразу указывать свое мнение в заявке со сроками и ценой. Как можно более развернуто, был ...