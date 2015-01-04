Браузерная игра масштаба травиан

Требуется оценить сроки и стоимость написания движка "Травиан".

Рассматриваются предложения и от студий и от индивидуальных разработчкиков.

Просьба не писать "пишите, обсудим" а сразу указывать свое мнение в заявке со сроками и ценой.

Как можно более развернуто, был ли опыт в проектах с высокой нагруженностью, ведь в онлайн-игре

пользователи ежесекундно совершают какие то действия, и нужно оптимизировать все, пусть и на мощном

сервере. Приводите ссылки на проекты которые делали вы.