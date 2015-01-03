Создание сайта юридической компании

Требуется сайт под ключ. Дизайн можно содрать здесь https://www.nexusmining.com/. Тематика сайта облачный майнинг. Прием оплаты в биткоин и лайткоин. Языки сайта русский и английский.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт юридической компании.
Основное направление - юридические услуги в электроэнергетике города Москвы и МО.
Действующий сайт правильнаяэнергетика.рф.
Есть идея нового проекта, прикладываю рисунки. На новом сайте планируется использование иллюстраций. Для их исполнения подыскивается отдельный исполнитель.Если есть предложение по совмещению, готовы рассмотреть.
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