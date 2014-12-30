Нужен одностраничник

Необходим простой одностраничный сайт. Реклама товара. Есть образец. Необходимо сделать такой же по сути, "тупое" копирование не обязательно. Готовность до 4 января. Образцы и все материалы вышлю исполнителю. При заявке пишите пожалуйста на каком языке программирование.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать продающий одностраничник для продажи одного товара. Есть образец: vikingsouvenir.ru
Нужно сделать такой же или что-то добавить. Кто может сделать предлагайте вашу цену.
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