Сделать сайт интернет СМИ на wp

День добрый, уважаемые друзья. Есть готовый дизайн проекта. Нужно полностью создать готовый сайт по данному дизайну. Это предварительный подбор исполнителя. Дизайн приложен в архиве, пожалуйста внимательно ознакомтесь -каталог -финансовая оплата и тд. Пожалуйста предлагайте Ваше решение, сроки и т.д. в личку