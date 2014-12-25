Создать сайт, есть дизайн

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок325 просмотров
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День добрый, уважаемые друзья.

Есть готовый дизайн проекта.

Нужно полностью создать готовый сайт по данному дизайну.

Это предварительный подбор исполнителя.

Дизайн приложен в архиве, пожалуйста внимательно ознакомтесь

-каталог

-финансовая оплата и тд.

Пожалуйста предлагайте Ваше решение, сроки и т.д. в личку

9 лет назад
kolek313
Николай 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов
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