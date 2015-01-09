Нужна шаблонная визитка под ключ(можно лэндинг)

$40
Сайты «под ключ»Завершен8 заявок256 просмотров
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Самая простая визитка на вордпрессе.

Красивый шаблон! Самое главное крутой и сочный фон!

Сайт о услугах радио роликах. Смысл http://recsquare.ru/

Минимализм. Треки. Цена. Контакты. Фон - бомба!!

Можно лэндинг шаблонный с шикарной фоновой картинкой.

Материала на сайте будет мало, клиент зашёл,почитал,прослушал радио ролики(около 20 штук) и позвонил.

Все должно быть в минимализме

Изготовим ролик и примеры. Всё.

Но красиво!!

тема "рекламные ролики на заказ",

придумаем текст,споем,наложим музыку,ролики от 2000 руб ,красивый надо

так же надо разместить уже готовые работы.

Делаем сайт на вашем хосте,заливаем на хост клинет и оплата.

9 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
sanys
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$40
4 дня
Спасибо за работу!
Чёткие требования, понятный заказчик. Спасибо за работу!
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