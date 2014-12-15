Не пишу продающее резюме, а просто делаю работу для вас. Быстро и удобно.

Заинтересован в качественном результате и честных отзывах.

Типовые задачи:

Сайты низкой и средней сложности, небольшие порталы (Создание, доработка, правка):

Техническое сопровождение сайтов/проектов

Администрирование серверов (Linux, Windows)

Администрирование backend'а сервисов

Средние работы с мультимедиа

Связываемся в Skype - sany.gus

Оплата по результату (удобным для вас способом)