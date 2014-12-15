sanys

Александр sanys

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Не пишу продающее резюме, а просто делаю работу для вас. Быстро и удобно.

Заинтересован в качественном результате и честных отзывах.

Типовые задачи:

  • Сайты низкой и средней сложности, небольшие порталы (Создание, доработка, правка):
  • Техническое сопровождение сайтов/проектов
  • Администрирование серверов (Linux, Windows)
  • Администрирование backend'а сервисов
  • Средние работы с мультимедиа
Связываемся в Skype - sany.gus

Оплата по результату (удобным для вас способом)

Отзывы заказчиков

Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)
$40
10 баллов
10 лет назад
Нужна шаблонная визитка под ключ(можно лэндинг)
WordPress
Спасибо за работу!
Чёткие требования, понятный заказчик. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Залить шаблон на хостинг
выполнено. Спасибо! рекомендую!
Чёткие требования, быстрые ответы. Быстрая оплата. Спасибо, было приятно поработать.
Ответный отзыв
comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать страничку с подробным описанием ювелирной бирки
Быстро, качественно, вежливо и по делу. Спасибо, было приятно поработать.
Задача была поставлена чётко и ясно. Уточнения на мои вопросы - предельно понятны. Оплата сразу же. Спасибо, было приятно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$20/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга