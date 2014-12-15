Не пишу продающее резюме, а просто делаю работу для вас. Быстро и удобно.
Заинтересован в качественном результате и честных отзывах.
Типовые задачи:
- Сайты низкой и средней сложности, небольшие порталы (Создание, доработка, правка):
- Техническое сопровождение сайтов/проектов
- Администрирование серверов (Linux, Windows)
- Администрирование backend'а сервисов
- Средние работы с мультимедиа
Оплата по результату (удобным для вас способом)
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Чёткие требования, понятный заказчик. Спасибо за работу!
$7
10 баллов
10 лет назад
выполнено. Спасибо! рекомендую!
Ответный отзыв
Чёткие требования, быстрые ответы. Быстрая оплата. Спасибо, было приятно поработать.
$50
10 баллов
10 лет назад
Быстро, качественно, вежливо и по делу. Спасибо, было приятно поработать.
Ответный отзыв
Задача была поставлена чётко и ясно. Уточнения на мои вопросы - предельно понятны. Оплата сразу же. Спасибо, было приятно. Рекомендую.
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$20/час
от $30от 2 дней
нет рейтинга