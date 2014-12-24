Сайт на битрикс

Необходимо создать сайт (посуточная аренда) - скорее даже портал. С возможностью добавления пользователями своих объявлений. Так же необходим интернет магазин по продаже препаратов для косметологов - с наполнением около 1000 позиций ( интересен вариант как ...
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Добрый день,есть готовая верстка, нужно поставить ее на битрикс малый бизнес
лицензия есть, бюджет обсуждается
предоплаты нет
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