Разработка сайта под ключ на Joomla

Сайт будет на Joomla (другие CMS не предлагать!).

Сайт должен быть стильным и минималистичным.

Первая страничка - на весь экран и не спускается ниже.

Цвета: светлые - белый, пастельный беж, золотой

На главной странице должна быть моя (Анна Климович) фотка, желательно чтоб тоже менялась,как у Орбакайте. Сверху - Анна Климович . И четыре раздела - Ведущая, Актриса, Режиссер, Продюсерский центр IKLMN. в каждом разделе должно быть шапка - тезисное описание ,раздел видео и фото.

На главной странице еще должны быть отзывы и контакты со всеми ссылками в соцсетях.

Примерные сайты, которые нравятся по стилю и дизайну:

http://art-karso.ru

http://www.orbakaite.ru/

Стоимость - 14 000 руб с дизайном, вёрсткой, наполнением! И ни копейки больше!

Сроки - 3 недели. Если будет просрочка - стоимость снижается на 30% за каждую неделю.

Если сделаете быстрее стоимость будет - 16 000 руб.

Расчёт будет в рублях без привязки к доллару!