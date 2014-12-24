Нужен сайт

Необходимо создать сайт (посуточная аренда) - скорее даже портал. С возможностью добавления пользователями своих объявлений. Так же необходим интернет магазин по продаже препаратов для косметологов - с наполнением около 1000 позиций ( интересен вариант как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно необходим сайт на подобии http://ruler.blogslov.ru
Пожалуйста указывайте ваши расценки и желательно примеры подобных или похожих работ.
В лс контакты для связи.
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