Нужен сайт

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Собственно необходим сайт на подобии http://ruler.blogslov.ru

Пожалуйста указывайте ваши расценки и желательно примеры подобных или похожих работ.

В лс контакты для связи.

9 лет назад
Rabbit50
Кульков 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Создание сайта с нуля и его продвижение

    Необходимо создать сайт (посуточная аренда) - скорее даже портал. С возможностью добавления пользователями своих объявлений. Так же необходим интернет магазин по продаже препаратов для косметологов - с наполнением около 1000 позиций ( интересен вариант как ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Портал для бизнеса

    1. Магазин с номенклатурой до 10 000 единиц товара 2. Сайт с предварительной регистрацией двух категорий пользователей: а. Предприятия-продавцы (с ограниченным доступом 1-ой категории) б. Конечный потребитель (с ограниченным доступом 2-ой категории) 3. Ручное расширение прав 1-ой категории до ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переписать часть игрового сайта

    Ищутся веб программеры способные переписать (или написать заново часть игрового сайта) Сейчас рассматривается возможность это сделать. Если найдутся адекватные люди способные реализовать - будет проект в начале 2015. Функциональность полностью аналогична http://armory.molten-wow.com внешний вид в стиле не ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Стильный сайт для видеооператора

    Требуется разработать уникальный дизайн, сделать кроссбраузерную верстку и натянуть на любой движок, лишь бы он был понятный и удобный в использовании, чтобы можно было редактировать информацию. Просьба откликаться только тем, кто может приступить к работе ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка сайта "под ключ"

    $550

    Доброго времени суток! Макеты (только схема) шаблона, как все должно быть прикрепил в архиве. Более детально можем обсудить после того, как ознакомитесь с файлами. Самое главное, шаблон (сайт) по функциональности почти полностью копирует сайт: ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется создание посадочной страницы (landing page) под ключ.

    Необходимо: 1) Проектировка страницы (performance marketing – грамотное расположение «продающих» элементов на странице) 2) Дизайн 3) Верстка Примерная структура: • Картинка или меняющиеся слайды • Три варианта предложения для клиентов (с кратким описанием, что туда входит): 1) предложение 1 от ХХ рублей; 2) предложение 2 ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад