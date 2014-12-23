Разработка сайта "под ключ"

Доброго времени суток! Макеты (только схема) шаблона, как все должно быть прикрепил в архиве. Более детально можем обсудить после того, как ознакомитесь с файлами.

Самое главное, шаблон (сайт) по функциональности почти полностью копирует сайт: sexytales.org/. Но в нашем случае я бы сказал облегченный вид этого сайта.

Суть заключается в том, чтобы люди могли отправлять свои истории, а все отправленные материалы проходили через модерацию.

Пока установили LiveStreet. Также можете предложить свой вариант CMS.