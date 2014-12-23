Сайт предложения и поиска услуг и продукции

Нужны транзитные страницы под ключ. Бюджеты: От 5 тыс за транзитку с конверсией 1:100 (конверсия в заявки по трафику на транзитке) От 10 тыс за транзитку с конверсией 1:50 (конверсия в заявки по трафику на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт с аналогичным функционалом и назначением remontnik.ru
Основные рабочие разделы сайта
1 База заказов
2 Каталог Поставщиков
3 Объявления
4 Документы
Связующие модули между разделами:
-Регистрация
- Заказ (форма для заполнения)
-Анкета для каталога (форма для заполнения)
-Форма для размещения объявления
Категории действующих на сайте лиц:
Заказчик /Клиент
Исполнитель/Поставщик
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА САЙТЕ
Заказчик проходит Регистрацию(бесплатно) – Заполняет Бланк Заказа (возможность закачивать файлы .doc /pdf ) на проведение мероприятия - Заказ помещается в Базу заказов(бесплатно) либо Раздел Горящих заказов(платно). При необходимости выделить/поднять. Заказчик может осуществить рассылку Заказа по выбранным из Каталога Исполнителям.
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Исполнитель - без Регистрации просматривает Заказы без контактов
- проходит Регистрацию – заполняет Анкету на размещение в Каталоге Исполнителей (в 2х разделах-бесплатно /без ограничений – платно ?)
Работа Исполнителей на сайте предполагает два варианта:
- Оплата за каждое действие : - просмотр контактов по Заказу / ответ на Заказ
-абонентское обслуживание: - - просмотр контактов по Заказу / ответ на Заказ
- информирование о (всех) поступивших новых Заказах на сайт
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Заказчики/Исполнители после Регистрации могут заполнить Форму объявления и разместить разделе Объявления - на 15 дней бесплатно
Поднять /выделить/продлить объявление – платно
ФУНКЦИОНАЛ САЙТА
Регистрация посредством e-mail или моб. Телефона ?
-Размещение согласно разделам на сайте Заказов и Объявлений
- - Рассылка Заказов по выбранным Исполнителям/Поставщикам по разделам каталога
- - Уведомления Исполнителей /Поставщиков по смс /e-mail о поступивших на сайт Заказах
- - Ответ Исполнителей /Поставщиков на Заказы Заказчиков/Клиентов
- -Выделение цветным Заказа/Объявления / Исполнителя в Каталоге
-Поднятие в списке Заказа/объявления/Исполнителя в Каталоге
-Скрытие /открытие контактов Заказчиков и Исполнителей
Монетизация : оплата за действия на сайте несколькими способами (пока не определены)
Интересует стоимость выполнения проекта, Сроки и способы и условия оплаты
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