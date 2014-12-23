Сайт предложения и поиска услуг и продукции

Сайт с аналогичным функционалом и назначением remontnik.ru

Основные рабочие разделы сайта

1 База заказов

2 Каталог Поставщиков

3 Объявления

4 Документы

Связующие модули между разделами:

-Регистрация

- Заказ (форма для заполнения)

-Анкета для каталога (форма для заполнения)

-Форма для размещения объявления

Категории действующих на сайте лиц:

Заказчик /Клиент

Исполнитель/Поставщик

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА САЙТЕ

Заказчик проходит Регистрацию(бесплатно) – Заполняет Бланк Заказа (возможность закачивать файлы .doc /pdf ) на проведение мероприятия - Заказ помещается в Базу заказов(бесплатно) либо Раздел Горящих заказов(платно). При необходимости выделить/поднять. Заказчик может осуществить рассылку Заказа по выбранным из Каталога Исполнителям.

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Исполнитель - без Регистрации просматривает Заказы без контактов

- проходит Регистрацию – заполняет Анкету на размещение в Каталоге Исполнителей (в 2х разделах-бесплатно /без ограничений – платно ?)

Работа Исполнителей на сайте предполагает два варианта:

- Оплата за каждое действие : - просмотр контактов по Заказу / ответ на Заказ

-абонентское обслуживание: - - просмотр контактов по Заказу / ответ на Заказ

- информирование о (всех) поступивших новых Заказах на сайт

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Заказчики/Исполнители после Регистрации могут заполнить Форму объявления и разместить разделе Объявления - на 15 дней бесплатно

Поднять /выделить/продлить объявление – платно

ФУНКЦИОНАЛ САЙТА

Регистрация посредством e-mail или моб. Телефона ?

-Размещение согласно разделам на сайте Заказов и Объявлений

- - Рассылка Заказов по выбранным Исполнителям/Поставщикам по разделам каталога

- - Уведомления Исполнителей /Поставщиков по смс /e-mail о поступивших на сайт Заказах

- - Ответ Исполнителей /Поставщиков на Заказы Заказчиков/Клиентов

- -Выделение цветным Заказа/Объявления / Исполнителя в Каталоге

-Поднятие в списке Заказа/объявления/Исполнителя в Каталоге

-Скрытие /открытие контактов Заказчиков и Исполнителей

Монетизация : оплата за действия на сайте несколькими способами (пока не определены)

Интересует стоимость выполнения проекта, Сроки и способы и условия оплаты