Здравствуйте! Необходимо создать биржу для копирайтеров. Аналогично уже существующим, например: ContentMonster.ru, etxt.ru и т.п. Возможно использование каких либо существующих движков или же написание с нуля. Предлагайте вашу стоимость выполнения работ, а так же сроки. Обязательно примеры вашего выполнения каких ...
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How to use it? WtF
Дизайн/Верстка/Программирование
Публичный блог для ооочень узкой аудитории
Для публикаций мануалов к проектам гитхаба - мастерклассов как использовать ту или иную библиотеку
нужно:
- форму добавления;
- возможность форматировать код, подсветка кода по языкам;
- загрузка картинок, гифок (до 10 мб припустим, все возможные настройки должни выноситься в админ консоль);
- коментарии к материалам (писать могут только залогиненные пользователи);
- категории материала (теги - могут наследоватья для создания бредкрампа,выставляет автор при создании, может писать свои - будут созданы, при вводе двух и более символов показивать ближайший автокомплит);
- регистрация и авторизация через github, g+, fb ;
- полнотекстовый поиск (ранжирование заголовок - потом текст) .
админвозможности:
- блокировать пользователей (логиниться, писать комментарии, публиковать материалы, загружать медиа ресурсы);
- блокировать метериалы;
- вести статистику посещений (время, страница, количество просмотров материала);
- возможность добавлять язык и настраивать все переводы для конкретного языка (базовый ключ:перевод) ;
- редактировать теги;
- убирать теги с материалов
- админ может давать права на блокировку пользователей, редактирование тегов и материалов модераторам (другим пользователям) (делегируем короче);
- настройка боковой панели(реклама - апи ключи, список рекомендуемых материалов и топ недели );
безопасность:
-базовая - никаких иньекций скриптов в тело материалов, заголовок.. не очень то хотелось бы что-бы кто-то сторонний получал админ права .
Ожидаю ваших предложений по предлагаемому стеку (логика, поиск, дизайн), а также особо трепетно учту вашу оценку в строках исполнения, строке поддержке и ценовой политике.
Особо скромные сразу могут писать лично.
Всем Бобра!
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