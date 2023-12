How to use it? WtF

Дизайн/Верстка/Программирование

Публичный блог для ооочень узкой аудитории

Для публикаций мануалов к проектам гитхаба - мастерклассов как использовать ту или иную библиотеку

нужно:

- форму добавления;

- возможность форматировать код, подсветка кода по языкам;

- загрузка картинок, гифок (до 10 мб припустим, все возможные настройки должни выноситься в админ консоль);

- коментарии к материалам (писать могут только залогиненные пользователи);

- категории материала (теги - могут наследоватья для создания бредкрампа,выставляет автор при создании, может писать свои - будут созданы, при вводе двух и более символов показивать ближайший автокомплит);

- регистрация и авторизация через github, g+, fb ;

- полнотекстовый поиск (ранжирование заголовок - потом текст) .

админвозможности:

- блокировать пользователей (логиниться, писать комментарии, публиковать материалы, загружать медиа ресурсы);

- блокировать метериалы;

- вести статистику посещений (время, страница, количество просмотров материала);

- возможность добавлять язык и настраивать все переводы для конкретного языка (базовый ключ:перевод) ;

- редактировать теги;

- убирать теги с материалов

- админ может давать права на блокировку пользователей, редактирование тегов и материалов модераторам (другим пользователям) (делегируем короче);

- настройка боковой панели(реклама - апи ключи, список рекомендуемых материалов и топ недели );

безопасность:

-базовая - никаких иньекций скриптов в тело материалов, заголовок.. не очень то хотелось бы что-бы кто-то сторонний получал админ права .

Ожидаю ваших предложений по предлагаемому стеку (логика, поиск, дизайн), а также особо трепетно учту вашу оценку в строках исполнения, строке поддержке и ценовой политике.

Особо скромные сразу могут писать лично.

Всем Бобра!