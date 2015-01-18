Сайт под ключ.HTML5

Сайт на HTML5 и SEO оптимизация сайта+PHP5+CSS3 (под ключ)

1. Логотип

Ну тут все просто ,вопросов не должно возникать.

(Оплачиваться отдельно) тут не предлагать. Объявим конкурс.

2. Сайт визитку HTML5 с возможностью редактирования ,добавления разделов ,части страниц под новости .

(ваши примеры рады будим увидеть и ваши возможности присылайте ваши примеры)

Сайт должен быть как можно легче и без Flash

3. SEO.

4. Личные кабинет пользователя (лёгкий, надежный , функциональный, простой в использование.

Как бы сказать это кабинет инвестора

с возможностью авт. пополнения ,вывода.

ну и ряд не больших функций: внутренняя почта с админ

выбор инвестиционных продуктов. Часть инф дублируется на визитке.

С возможностью дальнейшего подключением ряда функций.

5. Полный аналог предоставленного сайта

2 личный кабинет

www.topsteptrader.com

для ознакомления, требуется полная копия под нас.

Как вы поняли, это портал, который должен объединить инвесторов и управляющих

Как в авто режиме ,так и в ручном, желательно без участия человека.

P/S админ панель и личные кабинеты нужно будет делать на 4 языках

Русский ,Английский, Немецкий, Малазийский.

Данное предложение продублировано и на других сайтах на разных языках.(мы не гарантируем что все причисленное будет реализовано на данном фрилансе)

Как мы видим запуск данного проекта .

1. Логотип

2. Сайт визитка и SEO ….размещение ,продвижение ,на хостинге.

3. Подключение регистрации . кабинет инвестора

(система работает в ручном режиме)

4. Подключение 2 кабинета (система работает в полу-автоматическом режиме, полностью автом. режиме).

Если есть человек или команда готовая взяться за такое дело мы будем рады с вами сотрудничать, так как это только на этапе планирования, а внедрять новые возможности еще придётся не один раз. Хочу также отметить что у нас нет опыта в создании сайтов и применении их на практике ,но у нас есть схема работы которую мы готовы внедрить и усовершенствовать с вашей помощью, рады выслушать все предложения и пожелания и начать сотрудничать.

Готовы выслушать ваше предложения и озвучить примерные цены и время работы.

Все будет оплачиваться поэтапно, с каждым свой договор ,ориентир: качество, опыт)