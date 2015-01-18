концепция: фирмы одной узкой отрасли дают друг другу отзывы.

есть 2 вкладки: компании и лента сообщений

компании это непосредственно форум, на котором каждая тема соответсвует одной фирме.

выглядит как таблица с параметрами: наименование, регион, ИНН, последний отзыв, кол-во отзывов всего, последний отзыв

таблицу эту можно фильтровать по алфавиту, отзывам, регионам,,..

отрываем любую тему и открывается карточка фирмы, там в шапке про нее подробно, вся инф, реквизиты, арбитражная практика, контактные лица,а вниз пошла лента всех сообщений, которые пользователи оставляют

лента сообщений это все сообщения в хронологическом порядке.

опять же можно отфильтровать по времени подачи, по автору, по фирме, к которой отзыв относится.

возможность прикреплять документы текстовые и сканирванные в сообщениях.

начальная информация для заполнения есть.

механизмы привлечения людей когда это все заработает есть.

необходимо еще реализовать возможность регистрации через смс, маил, и даже через звонок на городской телефон (операторы есть) для идентификации пользователей.

возможнсть оставлять сообщения абсолютно анонимно

у проекта очень серьезные перспективы.

но сначала надо быстро сделать самую простую версию, главное, четко работающую, минимальный дизайн, даже практически его отсутсвие.

потом постепенно прикручивать функционал. если сработаемся возможно долгосрочное сотрудничество по развитию этого сайта надолго.

профессионально оформленного тз нет, тут тоже нужна помощь

рассматриваются варианты только с уже реализованными работающими вариантами в портфолио.

крайне желательно оплата по безналу по договору.

крайне желательно СПб чтобы была возможность лично встречаться (это больше на перспеткиву)

жду предложения по стоимости и срокам