Создание сайта для визажиста

$200
Сайты «под ключ»Завершен1 заявка118 просмотров
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дравствуйте, я Визажист и мне нужен новый сайт, т.к дизайн уже имеющегося морально устарел, вот он: мне нужно будет по сути сайт — визитку с 2 Галереями портфолио, несколько текстовых гиперссылок. Сайт будет на немецком языке, но тексты я Вам естественно напишу. Вот что приблизительно мне бравится в плане дизайна: тут пара уже существующих сайтов ил пара готовых шаблонов:

http://www.brautstyling-hamburg.de/brautstyling-ha...

http://www.prettify.de/braut-styling/

http://www.schoenmich.de/

http://www.louisaschlepper.de/fotos.html

http://3wshop.ru/flash-templates/20281.html

[11.12.2014 16:34:19] Elena Baerweg: http://3wshop.ru/flash-templates/20281.html

[11.12.2014 16:34:38] Elena Baerweg: http://3wshop.ru/flash-templates/20281.html

http://3wshop.ru/wordpress-templates/45883.html

[11.12.2014 16:36:39] Elena Baerweg: http://3wshop.ru/flash-photo-gallery-templates/494...

Есть ли у Вас возможность разработки текстового логотипа, который я впоследствии смогу использовать для дизайна Визиток? Мне важно иметь возможность обновлять галереи портфолио, чтобы они были смотрибельны и защищены от копирования, неплохо бы и чтобы сайт работал и как мобильная версия, ссылки на соцсети, соединение сGoogle +; YouTube

1. Разработка и установка дизайна для всех страниц сайта;

2. Установка и настройка систем управление сайтом, для быстрого и самостоятельного редактирования информации на сайте;

3. Разработка и наполнение страниц сайта;

4. Настройка Домена и Хостинга, для нормальной работы сайта;

5. Первоначальная Оптимизация сайта (для поисковиков).

9 лет назад
serbaer
Елена 
42 годаГермания
9 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Velerbu
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$200
7 дней
Всё прекрасно
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