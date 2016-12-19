Создание сайта для визажиста

Нужен продающий лендинг с возможностью настройки (смена картинок, инфографики, теста, добавление/удавление счетчиков) Делаем для сайта на Битрикс. В заявке пишите примерный бюджет и срок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
дравствуйте, я Визажист и мне нужен новый сайт, т.к дизайн уже имеющегося морально устарел, вот он: мне нужно будет по сути сайт — визитку с 2 Галереями портфолио, несколько текстовых гиперссылок. Сайт будет на немецком языке, но тексты я Вам естественно напишу. Вот что приблизительно мне бравится в плане дизайна: тут пара уже существующих сайтов ил пара готовых шаблонов:
http://www.brautstyling-hamburg.de/brautstyling-ha...
http://www.prettify.de/braut-styling/
http://www.louisaschlepper.de/fotos.html
http://3wshop.ru/flash-templates/20281.html
[11.12.2014 16:34:19] Elena Baerweg: http://3wshop.ru/flash-templates/20281.html
[11.12.2014 16:34:38] Elena Baerweg: http://3wshop.ru/flash-templates/20281.html
http://3wshop.ru/wordpress-templates/45883.html
[11.12.2014 16:36:39] Elena Baerweg: http://3wshop.ru/flash-photo-gallery-templates/494...
Есть ли у Вас возможность разработки текстового логотипа, который я впоследствии смогу использовать для дизайна Визиток? Мне важно иметь возможность обновлять галереи портфолио, чтобы они были смотрибельны и защищены от копирования, неплохо бы и чтобы сайт работал и как мобильная версия, ссылки на соцсети, соединение сGoogle +; YouTube
1. Разработка и установка дизайна для всех страниц сайта;
2. Установка и настройка систем управление сайтом, для быстрого и самостоятельного редактирования информации на сайте;
3. Разработка и наполнение страниц сайта;
4. Настройка Домена и Хостинга, для нормальной работы сайта;
5. Первоначальная Оптимизация сайта (для поисковиков).
- Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать точную копию сайта http://radadoors.ru/. Абсолютно точную! При этом нужна админка в которой можно управлять контентом (каталог продукции, статические страницы, новости, галерея…). Обратите внимание на реализацию каталога продукции: http://radadoors.ru/configurator/ Именно такой каталог нужен!!! Все эти ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен сайт под ключ. Тематика автоуслуги. есть такие дополнительные модули как заказ обратного звонка, он-лайн запись к мастеру, оценка авто по фотографиям, он-лайн калькуляторСайты «под ключ»46 заявокЗакрыт9 лет назад
Аналог - qlean.ru Только тематика - не общая уборка, а химчистка - ковры, мебель. Нужен схожий уровень дизайна, верстки и проработки деталей. В задании - 3 блока. Дизайн, непосредственно создание сайта и калькулятор (https://qlean.ru/orders/new). Хочу увидеть цены ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Разработка лэндинга на оказание клининговых услуг с нуля, не шаблонный, с уникальным дизайном и хорошей конверсией. на подобии http://megaclean.by Предлагайте свою стоимость и сроки.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
- $500
Требуется создать лендинг для книники "под ключ". Цель - запись на бесплатную консультацию / косметологические процедуры. Должен быть прототип лендинга, контент кторого можно менять. Размещение на нашем хостинге. Пример - http://joxi.ru/Rmzz70RsMbvLmO Срок 5-6 дней. Контент - ...Сайты «под ключ»53 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо наиболее простым способом реализовать "Сайт по покупке/продаже валют на черном рынке у частных лиц" Пример реализации http://finance.i.ua/market/kiev/ Как должно работать: Заходит человек - видит таблицу (см пример) нахоит нужный вариант, нажимает кнопку - видит контакт человека, ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт9 лет назад
Например сейчас мне нужно: Найти и скопировать определенный сайт Зарегистрировать домен Привязать домен Купить хостинг Установить ТДС Настроить фильтры тдс Оплата почасовая - 230 рублей в час, можно больше если докажите свою компетентностьСайты «под ключ»50 заявокЗакрыт9 лет назад
Ношу в своей голове уже года два идею сайта. Дело в том, что работаю я в нефтяной сфере, отлично зарабатываю, но это не моё. Всю жизнь мечтал я о другом. В принципе и на эту ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт9 лет назад