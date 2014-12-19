Необходим сайт под ключ "Автодом Люкс"

Аналог - qlean.ru Только тематика - не общая уборка, а химчистка - ковры, мебель. Нужен схожий уровень дизайна, верстки и проработки деталей. В задании - 3 блока. Дизайн, непосредственно создание сайта и калькулятор (https://qlean.ru/orders/new). Хочу увидеть цены ...
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Нужен сайт под ключ. Тематика автоуслуги. есть такие дополнительные модули как заказ обратного звонка, он-лайн запись к мастеру, оценка авто по фотографиям, он-лайн калькулятор
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