Разработка медицинского сервиса

Функционал:

-На главной странице каталог врачей и каталог клиник (как в инттернет магазинах)

-Возможность фильтрации по станции метро, по специализации, по опыту цене

-У каждой клиники будет свой страница с информацией о клинике временем работы и списком врачей

-У врачей так же будет своя страница с информацией о враче

-Заполнение клиник и врачей будет происходить вручную

-Заполнять клиники будут наши менеджеры

Возможность добавления около 1000 клиник и 20000 врачей

Логика и юзабилити сайта готовы.