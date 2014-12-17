Разработка медицинского сервиса

Существует сайт игрового сообщества WOT. Хочу себе такой же, дизайн не важен, важен функционал со всеми фичами. Хотя если будет клон 100% тоже не плохо. Ссылка http://poh-z.ru/ На сколько я понял был использован, по крайней мере частично, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функционал:
-На главной странице каталог врачей и каталог клиник (как в инттернет магазинах)
-Возможность фильтрации по станции метро, по специализации, по опыту цене
-У каждой клиники будет свой страница с информацией о клинике временем работы и списком врачей
-У врачей так же будет своя страница с информацией о враче
-Заполнение клиник и врачей будет происходить вручную
-Заполнять клиники будут наши менеджеры
Возможность добавления около 1000 клиник и 20000 врачей
Логика и юзабилити сайта готовы.
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