Рабочий кабинет для Joomla

Доброго времени суток. Нужно написать магазин на bitrix. Все как и везде: каталог, корзина, фильтры. Тз сброшу заинтересованным фрилансерам. P.S: писать только программистом с реальным опытом работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать кабинет для сайта на Джумла.
Сделать роли пользователей
Добавить платежную систему. Все есть. Необходимо собрать и настроить
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $1500Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт9 лет назад
ПРограммист YII Добрый день есть ряд правок на сайте ТЗ прикрепил посмотрите и отпишите кто за сколько готов доработать предоплаты нетСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. разыскиваю грамотного специалиста Bitrix для написания крутых проектов.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать сайт. Аналог https://kontur.ru/ http://b-ts.ru/ калькулятор https://kontur.ru/extern/price Наполнение есть на 90% Бюджет 25000 рублей P.S. Кто сделает хорошо. Готовы отдавать заказы на создание сайтов. 1-2 в месяц. 2 заявки уже есть на январь(строительная компания), столоваяСайты «под ключ»25 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день,есть готовый дизайн, его нужно сверстать,элементов много верстка должна быть качественная после натянуть,склоняюсь к Вордпресу, дальше смотрим работу делаете у себя на хостинге оплата после проверки ,без авансаСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо нарисовать и сверстать сайт такого типа: http://gambledor.com http://51slot.ru Подробное ТЗ во вложении. Называйте сразу стоимость проекта и срок. Портфолио обязательно, нужен качественный дизайн. Некоторые сайты из ТЗ могут не открываться, заходите через анонимайзер.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте нужно создать сайт. Примером может стать http://www.ginza.ru с таким же функционалом. Контентом наполним сами. Укажите цены и сроки. Спасибо.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать лендинг для инфопродукта. Сроки - сегодня! Бюджет 3000 рублей Оплата в ВМРСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2400
Здравствуйте. Необходимо сделать сайт под ключ с нуля на фреймворке Yii. Подробнее: - Новый дизайн+логотип и кросс-браузерная адаптивная верстка по всем стандартам - Подключение БД Mysql с аккаунтами пользователей - Разработка функционала согласно ТЗ (вложено) Пожалуйста тщательно изучите ТЗ, определитесь в ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
Если коротко мне необходимо: 1. Создать сайт-визитку 2. Регистрацию хостинга и домена для сайта 3. Продвижение сайта 4. Поддержка сайта Кто заинтересовался данным проектом, пишите мне на e-mail, подробности при переписке. Так же просьба указать сумму услуг по пунктам и где необходимо сроки исполнения.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт9 лет назад