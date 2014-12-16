Правки сайта на YII

Если коротко мне необходимо: 1. Создать сайт-визитку 2. Регистрацию хостинга и домена для сайта 3. Продвижение сайта 4. Поддержка сайта Кто заинтересовался данным проектом, пишите мне на e-mail, подробности при переписке. Так же просьба указать сумму услуг по пунктам и где необходимо сроки исполнения.