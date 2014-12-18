Нужен помощник для выполнения рутиных работ

Ношу в своей голове уже года два идею сайта. Дело в том, что работаю я в нефтяной сфере, отлично зарабатываю, но это не моё. Всю жизнь мечтал я о другом. В принципе и на эту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Например сейчас мне нужно:
Найти и скопировать определенный сайт
Зарегистрировать домен
Привязать домен
Купить хостинг
Установить ТДС
Настроить фильтры тдс
Оплата почасовая - 230 рублей в час, можно больше если докажите свою компетентность
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