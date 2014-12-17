Сайт для путешествий

Ношу в своей голове уже года два идею сайта. Дело в том, что работаю я в нефтяной сфере, отлично зарабатываю, но это не моё. Всю жизнь мечтал я о другом. В принципе и на эту тему сайт - путешествия. Знаю что очень много сейчас всяких разных сайтов, но у моей идеи есть особенность. И я убеждён в её успехе и популярности.

Для примера, по дизайну что то типа www.tourister.ru, http://hh.ru/ Нужна интерактивная карта мира. С базой данных схожей как у http://www.kinopoisk.ru/ по фильмам (только у меня не фильмы). Ну и грубо говоря, для общего представления - сайт типа TripAdvisor.ru

Для начала нужно просто создать сайт. Базу данных я хочу пока сам лично заполнять.. Затем посетители сайта.

К сожалению, никаких знакомых у меня программистов нет и посоветоваться не с кем куда и к кому обращаться.

И так, начитавшись всяких сайтов знаю что мне не подойдут типовые шаблоны. Меня интересует, если здесь есть люди готовые взяться за эту работу:

1. Как создать сайт? Знаю что есть разные дизайнеры, верстальщики кодеры и т.п. Может кто подскажет где их всех найти? Может здесь на форуме?

2. Сколько по деньгам всё это будет стоит?

3. Сколько по времени составляет создать сайт такого рода?

Спасибо всем кто откликнется.