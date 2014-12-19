Нужно сделать сайт и систему управления

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок271 просмотр
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Необходимо сделать точную копию сайта http://radadoors.ru/. Абсолютно точную! При этом нужна админка в которой можно управлять контентом (каталог продукции, статические страницы, новости, галерея…).

Обратите внимание на реализацию каталога продукции: http://radadoors.ru/configurator/

Именно такой каталог нужен!!! Все эти подборы по параметрам... как в сайте -доноре! И в админке соответствующее управление.

Очень важно чтобы исполнитель точно понимал что надо сделать т.к. реализация каталога достаточно нестандартная... и соответственно нужно в админке делать под этот каталог управление.

Заказ товара должен быть реализован в виде обычной отправки заказа администратору. Т.е. регистрация не нужна… просто сбор контактных данных и отправка заказа на мыло админу с одновременной фиксацией заказа в админке.

Выбор региона — НЕ НУЖЕН!

9 лет назад
Darid77
46 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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