Требуется разработка сайта под ключ для визажиста с SEO оптимизацией и настройкой cookies. Сайт должен быть адаптирован для смартфонов, обеспечивая удобный доступ с мобильных устройств.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт3 года назад
создание логитипа + фавикон, дизайн сертификата и визитной карточкиЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Настроить безупречную работу контактного формуляра и вернуть утерянный фоновый цвет на сайте.Веб-программирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
дравствуйте, я Визажист и мне нужен новый сайт, т.к дизайн уже имеющегося морально устарел, вот он: мне нужно будет по сути сайт — визитку с 2 Галереями портфолио, несколько текстовых гиперссылок. Сайт будет на немецком ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
здравствуйте, мне нужен новый дизайн сайта, я визажист. Ещё нужно разработать по возможности логотип для сайта и визиток. Сайт будет на немецком, тексты я напишу, мне важно иметь возможность самой пополнять/ изменять галерею с ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$75
10 баллов
8 лет назад
Выполнен интересный проект. Приятно сотрудничать, рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо большое, все отлично
$200
9 баллов
8 лет назад
HTMLWordPress
Всё прекрасно