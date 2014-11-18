serbaer

Елена serbaer

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Milena-Designer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$75
10 баллов
8 лет назад
Создание логитипа + фавикон, дизайн сертификата и визитной карточки
Выполнен интересный проект. Приятно сотрудничать, рекомендую!
Спасибо большое, все отлично
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Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
9 баллов
8 лет назад
Создание сайта для визажиста
HTMLWordPress
Всё прекрасно
https://www.weblancer.net/projects/sajty-pod-klyuch-58/sozdanie-sajta-dlya-vizazhista-655056/?action=post_review&login=Velerbu
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