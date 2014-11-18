дравствуйте, я Визажист и мне нужен новый сайт, т.к дизайн уже имеющегося морально устарел, вот он: мне нужно будет по сути сайт — визитку с 2 Галереями портфолио, несколько текстовых гиперссылок. Сайт будет на немецком ...