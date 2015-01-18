Копия сайта

1.Перенести все включая ссылки и картинки и тексты с датами публикации. 2.Добавить парсеры автоматические по темам. 3.Сделать курсы валют чтоб можно было получить код для информера и размести у себя на сайте. 4.Сделать погоду с информером чтобы можно ...