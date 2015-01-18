Нужно натянуть несложный диз

1. Нужен сайт под ключ с задуманным функционалом. Сайт мультиязычный. С админкой. С электронными платежами. Основная задача в ТЗ пришлю по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо натянуть несложный дизайн на сайт ( а именно поставить на сайт фоту как подложку для страницы)
И настроить применение этого условия.
Нужно не только небольшая верстка стилями, но и немного программирования. Тоесть в админке сделать условия, чтобы юзер мог переключаться между обычным дизайном сайта и сайтом с фоновым изображением.
Сайт и шаблон несложный -
Оплата после выполнения -- через вэб мани или на карту сбера.
Подробное тз с прорисовками как html страницы - есть.
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