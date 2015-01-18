Нужно натянуть несложный диз

Надо натянуть несложный дизайн на сайт ( а именно поставить на сайт фоту как подложку для страницы)

И настроить применение этого условия.

Нужно не только небольшая верстка стилями, но и немного программирования. Тоесть в админке сделать условия, чтобы юзер мог переключаться между обычным дизайном сайта и сайтом с фоновым изображением.

Сайт и шаблон несложный -

Оплата после выполнения -- через вэб мани или на карту сбера.

Подробное тз с прорисовками как html страницы - есть.