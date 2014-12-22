Сайт "под ключ" для сферы услуг (сайт визитка)

- Нужно сделать сайт по готовому шаблону в PSD файле, с возможностью корректировать ценовую политику в дальнейшем.

- Разместить на хостинге и зарегистрировать имя домена.

- Сделать его в двух вариантах для ПК и Планшетов, и для мобильных устройств.

- Так же сделать его видимым для поисковых систем.

Приветствуется создание на WordPress. Сайт представляет из себя по сути визитку, минимальный дизайн и наполнение, работа на один вечер. В бюджете ограничены.