Создание сайта для модельного аненства

Добрый день!

Нужно сделать сайт модельного агенства.

Плюс реализовать возможность моделей платно регистрироваться на сайте. Оплата регистрации всеми доступными способами.

Дизайн стандартный две или три колонки, горизонтальное меню под шапкой, в центральной плитка из фотографий ведущих на подробные анкеты и фото альбомы моделей. В левом блоке вертикальное меню плюс форма поиска по нужным параметрам, плюс вывод последних или популярных моделей. В правой колонке вывод последних новостей и ещё чего-нибудь вроде баннеров регистрация на сайте и .п.

Напишите примерную стоимость и сроки. Детали и тз обговорим в личке.