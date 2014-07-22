AdvertMaster9

Игорь AdvertMaster9

 
43 годаРоссия/Тверь
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Занимаюсь созданием и раскруткой продающих сайтов (Landing Page). Контекстной рекламой и продвижением пабликов в соц сетях.

  • Создание сайта для модельного аненства

    Добрый день! Нужно сделать сайт модельного агенства. Плюс реализовать возможность моделей платно регистрироваться на сайте. Оплата регистрации всеми доступными способами. Дизайн стандартный две или три колонки, горизонтальное меню под шапкой, в центральной плитка из фотографий ведущих на подробные ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оптимизация шаблона WordPress и установка слайдера

    Здравствуйте! Есть сайт на вордпрессе, нужно 1) Оптимизировать код шаблона, устранить конфликты библиотек. Ускорить загрузку. 2) Удалить верхний большой слайдер и на его место поставить другой. С красивой сменой слайдов. Есть готовый. 3) Изменить слайдер вывода отзывов. ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать шаблон WordPress по примеру

    Здравствуйте! Нужно сделать шаблон WordPress на медицинскую тему. Структура и функционал такая же, как у этого сайта http://www.narkopro.ru Пишите свою цену и сроки изготовления.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ищу мастера по WordPress

    Доброго Здоровья! Нужен толковый специалист по WordPress. Для доработки/установки/настройки шаблонов и плагинов WordPress. Например сделать шапку шаблона движущейся вниз сайта за курсором, добавить кнопку заказать звонок, форму подписки всплывающую при закрытии сайта, менять местами блоки, вставлять в нужное ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Доработка шаблона ДЛЕ
Сработались отлично. Прислушивается к советам, приятный в общении.. Мгновенная оплата с бонусом. Приятно было поработать.. Спасибо..
Остался очень доволен работой с Вадимом! Все сделал быстро и качественно! Плюс постоянно был на связи и помогал дельным советом. Рекомендую к сотрудничеству! Профессиональный, надежный и честный специалист!
Ответный отзыв
Krag
Пётр 
37 летКиргизия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Установить слайдер на сайт DLE
Хороший заказчик. Быстрая проверка, проблем с оплатой нет.
Отличный мастер! Все выполнил качественно и очень быстро. Плюс всё подробно расписал, где и что мне можно настраивать и менять. Рекомендую!
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alena_marchenko
Алена 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Создать шаблон WordPress по примеру
Самый лучший заказчик. Приятно работать)
Алена отлично справилась с работой! Подошла ответственно и исполнительно. Всегда была в сети, отвечала на вопросы, вносила изменения в случае необходимости. Рекомендую данного исполнителя - все сделано на высоком уровне и в срок! Буду заказывать еще.
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