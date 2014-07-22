AdvertMaster9

Добрый день! Нужно сделать сайт модельного агенства. Плюс реализовать возможность моделей платно регистрироваться на сайте. Оплата регистрации всеми доступными способами. Дизайн стандартный две или три колонки, горизонтальное меню под шапкой, в центральной плитка из фотографий ведущих на подробные ...
Занимаюсь созданием и раскруткой продающих сайтов (Landing Page). Контекстной рекламой и продвижением пабликов в соц сетях.
- Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте Друзья! Нужно доработать шаблон для DLE. Подробности в ТЗ. Пишите свои цены и сроки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт на вордпрессе, нужно 1) Оптимизировать код шаблона, устранить конфликты библиотек. Ускорить загрузку. 2) Удалить верхний большой слайдер и на его место поставить другой. С красивой сменой слайдов. Есть готовый. 3) Изменить слайдер вывода отзывов. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго Здоровья! Нужно установить слайдер в шаблон сайта на дле. Пишите сроки и цену.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать шаблон WordPress на медицинскую тему. Структура и функционал такая же, как у этого сайта http://www.narkopro.ru Пишите свою цену и сроки изготовления.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Доброго Здоровья! Нужен толковый специалист по WordPress. Для доработки/установки/настройки шаблонов и плагинов WordPress. Например сделать шапку шаблона движущейся вниз сайта за курсором, добавить кнопку заказать звонок, форму подписки всплывающую при закрытии сайта, менять местами блоки, вставлять в нужное ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад