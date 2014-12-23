Требуется уникальный сайт под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сайт по предоставлению обменных услуг(ин-валюта)! Сайт нужно сверстать по моей задумке!

9 лет назад
platoncik
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать транзитные страницы

    $80

    Нужны транзитные страницы под ключ. Бюджеты: От 5 тыс за транзитку с конверсией 1:100 (конверсия в заявки по трафику на транзитке) От 10 тыс за транзитку с конверсией 1:50 (конверсия в заявки по трафику на ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт предложения и поиска услуг и продукции

    Сайт с аналогичным функционалом и назначением remontnik.ru Основные рабочие разделы сайта 1 База заказов 2 Каталог Поставщиков 3 Объявления 4 Документы Связующие модули между разделами: -Регистрация - Заказ (форма для заполнения) -Анкета для каталога (форма для заполнения) -Форма для размещения объявления Категории действующих на ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать интернет-магазин одежды

    Нужно создать простой в использовании интернет-магазин одежды. Все подробности в личку исполнителю. Бюджет по договоренности. От вас требуется указать цену и сроки.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать интернет-магазин игрушек

    Нужно сделать интернет-магазин игрушек для детей разного возраста. Нужен интересный дизайн, который привлечет внимание детей. Пишите вашу цену и сроки выполнения. Бюджет по договоренности. Подробности выбранному исполнителю в личку.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание сайта для модельного аненства

    Добрый день! Нужно сделать сайт модельного агенства. Плюс реализовать возможность моделей платно регистрироваться на сайте. Оплата регистрации всеми доступными способами. Дизайн стандартный две или три колонки, горизонтальное меню под шапкой, в центральной плитка из фотографий ведущих на подробные ...

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт-чат

    Здравствуйте. Требуется создать сайт-чат. Дизайн обычный, без наворотов. Чат должен быть в режиме онлайн, хороший и удобный в использовании. Сайт и чат должны быть защищены в плане авторизации. Грубо говоря полный приват и вход только по приглашению. Но регистрации должна ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Публичный блог

    How to use it? WtF Дизайн/Верстка/Программирование Публичный блог для ооочень узкой аудитории Для публикаций мануалов к проектам гитхаба - мастерклассов как использовать ту или иную библиотеку нужно: - форму добавления; - возможность форматировать код, подсветка кода по языкам; - загрузка картинок, ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программирование биржи копирайтинга

    Здравствуйте! Необходимо создать биржу для копирайтеров. Аналогично уже существующим, например: ContentMonster.ru, etxt.ru и т.п. Возможно использование каких либо существующих движков или же написание с нуля. Предлагайте вашу стоимость выполнения работ, а так же сроки. Обязательно примеры вашего выполнения каких ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад