Сайт-визитка под "ключ"

Нужны транзитные страницы под ключ. Бюджеты: От 5 тыс за транзитку с конверсией 1:100 (конверсия в заявки по трафику на транзитке) От 10 тыс за транзитку с конверсией 1:50 (конверсия в заявки по трафику на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт для увеличения продаж!!! потолков.
Дизайн по шаблону
- Похожие заказы
- $80Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется разработать уникальный дизайн, сделать кроссбраузерную верстку и натянуть на любой движок, лишь бы он был понятный и удобный в использовании, чтобы можно было редактировать информацию. Просьба откликаться только тем, кто может приступить к работе ...Завершен9 лет назад
- $550
Доброго времени суток! Макеты (только схема) шаблона, как все должно быть прикрепил в архиве. Более детально можем обсудить после того, как ознакомитесь с файлами. Самое главное, шаблон (сайт) по функциональности почти полностью копирует сайт: ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо: 1) Проектировка страницы (performance marketing – грамотное расположение «продающих» элементов на странице) 2) Дизайн 3) Верстка Примерная структура: • Картинка или меняющиеся слайды • Три варианта предложения для клиентов (с кратким описанием, что туда входит): 1) предложение 1 от ХХ рублей; 2) предложение 2 ...Завершен9 лет назад
Нужен сайт по предоставлению обменных услуг(ин-валюта)! Сайт нужно сверстать по моей задумке!Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт с аналогичным функционалом и назначением remontnik.ru Основные рабочие разделы сайта 1 База заказов 2 Каталог Поставщиков 3 Объявления 4 Документы Связующие модули между разделами: -Регистрация - Заказ (форма для заполнения) -Анкета для каталога (форма для заполнения) -Форма для размещения объявления Категории действующих на ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. Требуется создать сайт визитку салона красоты на основании шаблона. Примеры того что нужно: studiya-sk.ru, эдемсалон.рф, www.spa15.ruСайты «под ключ»36 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать простой в использовании интернет-магазин одежды. Все подробности в личку исполнителю. Бюджет по договоренности. От вас требуется указать цену и сроки.Завершен9 лет назад
Нужно сделать интернет-магазин игрушек для детей разного возраста. Нужен интересный дизайн, который привлечет внимание детей. Пишите вашу цену и сроки выполнения. Бюджет по договоренности. Подробности выбранному исполнителю в личку.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать интернет магазин детских игрушек Пример что нравится neotoy.ru Жду ваших предложенийЗавершен9 лет назад