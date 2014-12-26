Стильный сайт для видеооператора

Сайты «под ключ»Завершен28 заявок252 просмотра
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Требуется разработать уникальный дизайн, сделать кроссбраузерную верстку и натянуть на любой движок, лишь бы он был понятный и удобный в использовании, чтобы можно было редактировать информацию.

Просьба откликаться только тем, кто может приступить к работе сегодня, кто не пропадает и согласен работать по предоплате. Как увижу, что работа пошла, могу внести предоплату. Вообще предпочитаю поэтапную оплату, так удобнее для всех, по-моему."

9 лет назад
Anzisha
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
janearts
Алиса 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$30
1 день
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