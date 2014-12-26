Стильный сайт для видеооператора

Нужны транзитные страницы под ключ. Бюджеты: От 5 тыс за транзитку с конверсией 1:100 (конверсия в заявки по трафику на транзитке) От 10 тыс за транзитку с конверсией 1:50 (конверсия в заявки по трафику на ...
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Требуется разработать уникальный дизайн, сделать кроссбраузерную верстку и натянуть на любой движок, лишь бы он был понятный и удобный в использовании, чтобы можно было редактировать информацию.
Просьба откликаться только тем, кто может приступить к работе сегодня, кто не пропадает и согласен работать по предоплате. Как увижу, что работа пошла, могу внести предоплату. Вообще предпочитаю поэтапную оплату, так удобнее для всех, по-моему."
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