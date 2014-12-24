Требуется создание проекта (как пример по функционалу mybrigada.ru)

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок168 просмотров
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требуется создание проекта (как пример по функционалу mybrigada.ru) . Площадка для взаимодействия заказчиков и исполнителей ..

Интересует стоимость разработки проекта и сроки.

9 лет назад
office-t
53 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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