Необходимо разработать сайт под ключ

Хочу найти толкового и адекватного разработчика, который за доступные и обоснованные деньги и в разумные сроки сделает сайт на 1С битрикс или любой другой платформе.

Возможно, существует уже готовый сайт, который будет удовлетворять нашим потребностям.

Как один из примеров, я увидел на сайте компании ВДГБ готовый продукт - 1С: Сайт управляющей компании ЖКХ, ТСЖ и ЖСК (http://www.vdgb-soft.ru/jsk/site_jkh/).

На мой взгляд, он может нам подойти по функционалу, но, возможно я ошибаюсь и мне нужен другой продукт или, быть может, что-то совершенно иное. В кратчайшие сроки мне нужно определиться, что приобретать - готовый продукт или разрабатывать свой индивидуальный.

Кратко о функционале будущего сайта:

1. Главная страница сайта состоит из 3-х основных блоков - 1) портал для объединения в группы; 2) тендерная площадка; 3) социальная сеть. В каждом их этим самостоятельных блоков, которые будут работать на одном домене, должна быть своя регистрация. Кроме всего прочего, в блоке портал необходима возможность создания личных кабинетов для каждого участника группы с возможностью голосования по общим вопросам группы (использование механизма простой электронно-цифровой подписи).

2. Дизайн сайта нужен простой, что-то типа вербена (синий) http://www.vdgb-soft.ru/jsk/site_jkh/screen2/.

3. Нужна географическая карта с возможностью регистрации в ней и статистики (сколько зарегистрированных в каждом городе). Пример http://www.vdgb-soft.ru/vse_vdgb/1c-bitrix/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0/

4. Нужен блок эл.рассылок зарегистрированным участникам (всем зарегистрированным и отдельным группам), возможность стоп-листа.

5. Нужен блок аналитики и статистики (данные о зарегистрированных участниках в разрезе: городов, областей, федеральных округов, в России в целом (статика на текущую дату и динамика за период).

6. Портал не должен иметь ограничений по созданию подсайтов для каждой из зарегистрированных групп и каждая из зарегистрированных групп не должна иметь ограничений по количеству участников. Все эти участники закрытой группы (после того как она сложится и каждый получит доступ в личный кабинет), должны иметь возможность инициативы по внесению вопросов в повестку общего голосования, которая должна автоматически попадать в повестку при поддержке более 5% от общего числа участников группы. В свою очередь голосование по вопросу повестки будет считаться состоявшимся при наличии кворума (50%+1 голос) и числе проголосовавших "за", которое будет превышать в одних случаях 50%+1 голос, в других случаях - 75%+1 голос.

Формирование повестки и голосование процесс непрерывный и, поэтому, вестись должен в еженедельном режиме. При этом, все ранее принятые решения должны быть доступны для ознакомления всеми участниками голосования в личном кабинете - от начала работы и до последнего решения. А также видна сама повестка вопросов, которые на текущей неделе должны быть проголосованы.

7. Социальная сеть должна быть подобной http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/features/socialnet.php.

8. Функционал работы в личном кабинете должен быть гибким с возможностью перенастройки функционала (добавления новых функций).

9. Блок - тендеры, что-то вроде https://estp-sro.ru/ с возможностью автоматического сбора тендеров с заданных интернет-площадок по критерию специфики (например, только тендеры в сфере поставок товаров химической промышленности).

На данном этапе хотелось бы увидеть содержательный отклик по всем указанным в письме вопросам (прямо в теле письма) с оценкой, что сделать Вы сможете и на какой платформе, а что нет.

Предложение Ваше должно содержать примерную стоимость и сроки разработки.

Прошу коротко и по существу.

Заранее благодарю за оперативный отклик на мое письмо.

С уважением, Сергей.