Создать или доработать сайт для квестов + Landing page

Необходимо либо доработать сайт на WordPress – test.questlands.ru либо создать новый на этой или другой платформе.

Нужен человек, который доделает и дизайн сайта (!). Сайт должен быть ярким, завлекающим. Рассчитан как на корпоративных клиентов (их около 60%), так и на обычных пользователей.

Условия обсуждаемы. Бриф пришлю лично на почту. За подробностями можно писать на почту.

Тема сайта – живые квесты (сюжетные игры в кафе).