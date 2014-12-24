Аналог сайта

Сайт ориентирован на большое количество страниц контента, соответственно движок должен быть оптимизирован для наиболее быстрой работы с сервером. По функционалу категорий сайт напоминает интернет-магазин с категориями товаров и т.п., но таковым не является. Требуется в ...
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Ищу тех кто сделал сайты rus-motor.ru и dvigas.ru
Нужен такой же сайт
что по чем
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