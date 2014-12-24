Проект сайта медиаконтента

Сайт ориентирован на большое количество страниц контента, соответственно движок должен быть оптимизирован для наиболее быстрой работы с сервером.

По функционалу категорий сайт напоминает интернет-магазин с категориями товаров и т.п., но таковым не является.

Требуется в первую очередь:

- Модуль вывода новостей или материалов. Имеет функцию разделения вывода по типу материала (при помощи вкладок), а так же сортировку материалов по рейтингу и ключевым параметрам. Каждый материал имеет рейтинг, ключевые параметры, а так же теги.

Каждый материал, в свою очередь, является чем-то вроде категории. Страница материала имеет список ссылок на дочерние страницы.

- Комментарии. Блок комментариев для страницы материала и блок для дочерней страницы.

- Вертикальное и горизонтальное меню. Оба меню имеют подкатегории. Категории плавно раскрываются вниз по клику на пункте меню.

Меню и модуль вывода материалов взаимосвязаны. При переходе по категории меню, в блоке вывода показываются материалы только для этой категории меню.Тот же принцип, что и в любом интернет-магазине.

- Система прав.

- Обратная связь

- Информеры, позволяющие выводить информацию из информационных модулей в любом месте сайте. Например, есть в меню пункт "Новости". И есть главная страница сайта, на которой выводится информер с последними 5 новостями из блока Новости.

Что требуется во вторую очередь:

- Модуль опросов и голосований

- Каталог объявлений, в котором есть возможности фильтрации и сортировки, а так же закрепление на определенный срок и "апа" по таймеру (запланированный ап).

- Возможность добавления материала в "избранное" или "мои закладки". Страничка "избранное" (мои закладки) для каждого пользователя с отмеченными материалами, с распределением по категории материала.

В принципе, исходя из функционала, можно даже взять движок магазина и немного его подправить.

Бюджет рассчитывается на то, что нужно в первую очередь. Дальше, если бюджет позволяет, выполняются задачи из второй очереди.

Так же нужен несложный дизайн.

Условия:

1. Регулярные отчеты и контакт. Чтобы не было такого, что получив задание, Исполнитель исчезает на несколько и не выходит на связь.

2. Сроки указываете сами.

3. Готовность к дальнейшему сотрудничеству и расширению функционала проекта.

4. Не надо предлагать работу с бюджетом больше 30 тысяч рублей. Я работал с проектами за 50, 70, 100 и 150 тысяч рублей, и знаю какой функционал там, а какой требуется здесь.

5. Либо без аванса, либо безопасная сделка. Оплата по блокам (частям) (связано с тем, что в процессе работы могут вноситься правки и уточнения, отчего бюджет может меняться).

Подробное и детальное ТЗ кину в личку выбранным кандидатам.