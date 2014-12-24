Проект сайта медиаконтента

Самая простая визитка на вордпрессе. Красивый шаблон! Самое главное крутой и сочный фон! Сайт о услугах радио роликах. Смысл http://recsquare.ru/ Минимализм. Треки. Цена. Контакты. Фон - бомба!! Можно лэндинг шаблонный с шикарной фоновой картинкой. Материала на сайте будет мало, клиент ...
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Сайт ориентирован на большое количество страниц контента, соответственно движок должен быть оптимизирован для наиболее быстрой работы с сервером.
По функционалу категорий сайт напоминает интернет-магазин с категориями товаров и т.п., но таковым не является.
Требуется в первую очередь:
- Модуль вывода новостей или материалов. Имеет функцию разделения вывода по типу материала (при помощи вкладок), а так же сортировку материалов по рейтингу и ключевым параметрам. Каждый материал имеет рейтинг, ключевые параметры, а так же теги.
Каждый материал, в свою очередь, является чем-то вроде категории. Страница материала имеет список ссылок на дочерние страницы.
- Комментарии. Блок комментариев для страницы материала и блок для дочерней страницы.
- Вертикальное и горизонтальное меню. Оба меню имеют подкатегории. Категории плавно раскрываются вниз по клику на пункте меню.
Меню и модуль вывода материалов взаимосвязаны. При переходе по категории меню, в блоке вывода показываются материалы только для этой категории меню.Тот же принцип, что и в любом интернет-магазине.
- Система прав.
- Обратная связь
- Информеры, позволяющие выводить информацию из информационных модулей в любом месте сайте. Например, есть в меню пункт "Новости". И есть главная страница сайта, на которой выводится информер с последними 5 новостями из блока Новости.
Что требуется во вторую очередь:
- Модуль опросов и голосований
- Каталог объявлений, в котором есть возможности фильтрации и сортировки, а так же закрепление на определенный срок и "апа" по таймеру (запланированный ап).
- Возможность добавления материала в "избранное" или "мои закладки". Страничка "избранное" (мои закладки) для каждого пользователя с отмеченными материалами, с распределением по категории материала.
В принципе, исходя из функционала, можно даже взять движок магазина и немного его подправить.
Бюджет рассчитывается на то, что нужно в первую очередь. Дальше, если бюджет позволяет, выполняются задачи из второй очереди.
Так же нужен несложный дизайн.
Условия:
1. Регулярные отчеты и контакт. Чтобы не было такого, что получив задание, Исполнитель исчезает на несколько и не выходит на связь.
2. Сроки указываете сами.
3. Готовность к дальнейшему сотрудничеству и расширению функционала проекта.
4. Не надо предлагать работу с бюджетом больше 30 тысяч рублей. Я работал с проектами за 50, 70, 100 и 150 тысяч рублей, и знаю какой функционал там, а какой требуется здесь.
5. Либо без аванса, либо безопасная сделка. Оплата по блокам (частям) (связано с тем, что в процессе работы могут вноситься правки и уточнения, отчего бюджет может меняться).
Подробное и детальное ТЗ кину в личку выбранным кандидатам.
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