Сайт ориентирован на большое количество страниц контента, соответственно движок должен быть оптимизирован для наиболее быстрой работы с сервером. По функционалу категорий сайт напоминает интернет-магазин с категориями товаров и т.п., но таковым не является. ...
- Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Нужен простой анимированный баннер 240x400, две меняющиеся картинки с текстом. Рамка по краям. Остальные красивости на ваш вкус. Итоговый проект в .psdБаннеры26 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно создать анимированный баннер размером 240х400. Фон у меня есть, нужно только нарисовать логотип для него (описание и набросок у меня есть), и анимировать появление-исчезание текста.Баннеры30 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен сайт под ключ. Быстрая загрузка страниц, интерактивность. Общее ТЗ: - Удобный вывод нескольких блоков (например, информеров и т.п.) на страницы сайта (по крайней мере на главную) ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется разработка информационного портала. Тематика: философия, древние цивилизации, духовное развитие человека. Техническое кредо - высокая скорость загрузки, интерактивность, элегантность. Краткое ТЗ. По плану, портал включает в себя: - ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Доброе время суток! Необходимо доработать плагин Phatfusion Slideshow. На прикрепленном скрине видно, что в левом окошке изображение не уменьшается по его размерам, а получается в оригинальном виде. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $80
Доброе время суток! Установлены joomla + virtuemart По движку: - Сделать вывод товаров на главной странице (вверху - материалы сайта, ниже - новинки магазина) - Настроить возможность ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Доброе время суток! Необходимо создать красивый дизайн интернет-магазина, продающего товары этнической и эзотерической направленности. На данный момент установлен движок Prestashop, но я до этого с ним не работал, поэтому готов выслушать ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад