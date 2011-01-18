Сделано замечательно, и хотя некоторые элементы представлялись чуть по другому, Юлия "прочувствовала атмосферу" и внесла собственный дизайнерский подход, что очень ценно. Было достаточно много правок, некоторые варианты были даже "странными") но в итоге получилось то, что требовалось. Несмотря на некоторую задержку (Юлия предупредила, что придется подождать) перед началом работы, она была выполнена оперативно. Юлия - молодой веб-дизайнер с большим потенциалом. Ее заинтересовал несколько необычный проект, это позволило ей раскрыть себя и возможно, научиться чем-то новому. В общем, все хорошо) Надеемся на продолжение сотрудничества.