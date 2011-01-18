Martin13

Владислав Martin13

 
32 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Проект сайта медиаконтента

    Сайт ориентирован на большое количество страниц контента, соответственно движок должен быть оптимизирован для наиболее быстрой работы с сервером. По функционалу категорий сайт напоминает интернет-магазин с категориями товаров и т.п., но таковым не является. ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Простой баннер

    Доброго времени суток. Нужен простой анимированный баннер 240x400, две меняющиеся картинки с текстом. Рамка по краям. Остальные красивости на ваш вкус. Итоговый проект в .psd

    Баннеры26 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анимированный баннер 240х400

    Нужно создать анимированный баннер размером 240х400. Фон у меня есть, нужно только нарисовать логотип для него (описание и набросок у меня есть), и анимировать появление-исчезание текста.

    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Информационный портал

    $500

    Нужен сайт под ключ. Быстрая загрузка страниц, интерактивность. Общее ТЗ: - Удобный вывод нескольких блоков (например, информеров и т.п.) на страницы сайта (по крайней мере на главную) ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка информационного портала

    $500

    Требуется разработка информационного портала. Тематика: философия, древние цивилизации, духовное развитие человека. Техническое кредо - высокая скорость загрузки, интерактивность, элегантность. Краткое ТЗ. По плану, портал включает в себя: - ...

    Opencart
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать phatfusion slideshow

    $10

    Доброе время суток! Необходимо доработать плагин Phatfusion Slideshow. На прикрепленном скрине видно, что в левом окошке изображение не уменьшается по его размерам, а получается в оригинальном виде. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработать сайт и virtuemart

    $80

    Доброе время суток! Установлены joomla + virtuemart По движку: - Сделать вывод товаров на главной странице (вверху - материалы сайта, ниже - новинки магазина) - Настроить возможность ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина этнических товаров

    $250

    Доброе время суток! Необходимо создать красивый дизайн интернет-магазина, продающего товары этнической и эзотерической направленности. На данный момент установлен движок Prestashop, но я до этого с ним не работал, поэтому готов выслушать ...

    PrestaShop
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$250
10 баллов
14 лет назад
Дизайн интернет-магазина этнических товаров
PrestaShop
Очень приятный в общении заказчик. Приятно было поработать.Человек точно понимает, что ему необходимо и помогает понять это дизайнеру))) а главное не ограничивает в творчестве. Проект получился неожиданный. С самого начала было интересно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Удачи вам с вашим проектом.
Сделано замечательно, и хотя некоторые элементы представлялись чуть по другому, Юлия "прочувствовала атмосферу" и внесла собственный дизайнерский подход, что очень ценно. Было достаточно много правок, некоторые варианты были даже "странными") но в итоге получилось то, что требовалось. Несмотря на некоторую задержку (Юлия предупредила, что придется подождать) перед началом работы, она была выполнена оперативно. Юлия - молодой веб-дизайнер с большим потенциалом. Ее заинтересовал несколько необычный проект, это позволило ей раскрыть себя и возможно, научиться чем-то новому. В общем, все хорошо) Надеемся на продолжение сотрудничества.
Ответный отзыв