Требуется создать "под ключ" Платный каталог. Общая суть проекта: существует 6 групп ИП, которые занимаются разными вещами. Нужен каталог, где для каждой из групп будет свой отдельный раздел с сортировкой. Группа А, в отличие от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка информационного портала. Тематика: философия, древние цивилизации, духовное развитие человека.
Техническое кредо - высокая скорость загрузки, интерактивность, элегантность.
Краткое ТЗ.
По плану, портал включает в себя:
- Новости
- Статьи (материалы)
- Комментарии к материалам
- Галерея
- Видео-каталог (функционал для загрузки и отображения видео (или добавление с видео-хостингов), создание категорий и т.п.)
- Система групповых блогов (т.е. пользователь сайта после регистрации мог вести свой блог). Мы не планируем полномерную социальную сеть, поэтому у блога будут самые необходимые возможности.
- Гостевая книга
- Вывод блоков на главную страницу (например, вывод "случайное изображение" или "последние записи блога")
- Желательна система создания групп пользователей с настройкой прав для использования функционала.
- Поиск по сайту
- Сквозная регистрация (форум IPB и магазин на OpenCart - одна учетка на всё). С форумом и магазином работать не надо. Если будет более функциональная и удобная замена OpenCart, можно предложить другой движок.
- Возможность редактировать контент напрямую через сайт.
В принципе это все. Очень важно, чтобы мастер не просто делал как задумано нами, я сам принимал активное участие в разработке идеи, предлагал более удобные способы и т.д. Важно мнение специалиста.
= = Бюджет сей задумки - около 600 долларов = =
Дизайн не описал, потому что по нему будет отдельный разговор, сейчас важнее наличие самого функционала.
Ах, да, сроки. Оговорим отдельно. Важно чтобы был реальный результат виден постоянно.
Способ оплаты тоже обговорим.
Я один раз хорошо прокололся на одном умнике-мошеннике, теперь буду осторожнее.
Вообще нужен творческий человек, который любит эксперименты.
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