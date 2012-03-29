Нужно создать каталог предприятий краткое ТЗ

1. Поиск предприятий на сайте

2. Каталог товаро/услуг

3. в админке панель для модерации предприятий/товаров/услуг

4. 2-а языка

5. Автоматизованая система покупки платных пакетов/банеров

6. Все товары/услуги/банеры додаются предприятиями через личный кабинет и уходят на модерацию администрации после чего размещаются на сайте

7. В личном кабинете предприятие может редактировать информацию о себе/товарах/услугах/банера/покупать рекламу самостоятельно! все действия подтверждаются администрацией

Остальные нюансы сам напишу Вам в личку.

Обезательно указывайте цену/сроки/гарантии/и компенсация за зрыв сроков.