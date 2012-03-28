Сайт коттеджного поселка на Wordpress

Доброго времени суток! Есть один игровой сайт: http://www.oyunskor.com Ничего уникального в нем нет, просто понравилась структура и функционал. Нужно немного изменить дизайн. И практически полностью повторить функционал (включая соц. составляющие). Все игры размещенные на сайте это везде доступные казуалки. Админка ...