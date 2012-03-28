Разработка портала – доска объявлений.

Задача , необходимо разработать площадку с возможностью подачи бесплатных объявлений о товарах и услугах.

Это высоко нагруженный проект, с тематическим направлением.

Сначала делаем объявления, потом полноценный портал, сообщества, статьи, рубрики, категории...

Необходимо будет допиливать напильником, и делать фильтры, на ajax.

Город, регион, категория, или другая характеристика.

Похожие сайты:

kloomba.ru

livemaster.ru

Другими словами это симбиоз avito.ru и yandex.market только для б у товаров.

Жду предложений только со стоимостью (рамки).

Похожие реализованные проекты преимущество.

Сразу пишите в комментариях или портфолио, похожие проекты, если их нет, пишите – похожих проектов нет, но могу/есть то-то...

спасибо.