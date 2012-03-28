Сайт-визитка

Требуется новостной сайт об МММ. На этом сайте будут размещаться все новости об МММ. Шапка с надписью Все новости об МММ. Этот сайт будет ни за ни против МММ. Необходимые страницы: главная, новости, видео новости, отзывы за МММ, отзывы ...
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небольшой сайт с админкой
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