Требуется создание Интернет-магазина

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Здравствуйте. Требуется мастер или пара мастеров для создания с нуля интернет магазина по продаже смартфонов и портативной компьютерной техники, такого плана как applestore.com.ua или macshop.com.ua! Просьба указывать цену сайта под ключ. Спасибо, ждем предложений
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