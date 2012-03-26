Создать сайт аналог

Создание сайта под ключ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стоит Joomla 1.5 на ней установлен VirtueMart.Есть флешка (исходники есть от неё).Необходимо чтобы за каждый билет производился расчёт в стоимости одного евро.И чтобы VirtueMart выставлял счёт для оплаты.А так же истории оплаченных билетов по выбранным номерам и дате их покупке.САМ САЙТ И Ф
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