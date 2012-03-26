Сложный проект "под ключ"

$5000
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок333 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Отраслевой портал с региональными разделами на поддоменах, сложной админкой, внутренней системой тизеров. Релиз и следующий этап развития уже существующей успешной рабочей версии. Полный комплекс работ – дизайн, верстка, программирование.

Основополагающие, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ критерии выбора исполнителя:

1. Рассматриваются заявки только от претендентов из Украины, предпочтительно Киев, Львов.

2. Заказ отдам только команде, предпочтительно официальной студии.

3. Наличие в портфолио сложных и идеальных проектов с точки зрения юзабилити и админки.

4. Ваша готовность нести материальную ответственность за сроки исполнения проекта на основании договора.

5. Если в вашем портфолио только сайты-визитки и вы предпочтете сделать их 5 штук вместо одного сложного проекта, то я не ваш заказчик.

Прошу оперировать реальными ценами.

Четкая профессиональная постановка задачи гарантируется.

12 лет назад
Ferrosoul
Игорь 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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