Сделать аналог сайта

Есть сайт — http://lexus.mmfm.ru/altercasa/ нужно переделать его на js (jQuery) один в один с доработками: 1. верстка так, чтобы на любом экране все влезало в экран без всяких прокруток 2. каждая страница с отдельным адресом 3. мелочи см. тз т.е. ...