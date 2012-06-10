Сайт интернет магазин на Drupal 7 по продаже услуг. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Дизайн: есть. Верстка: есть. Из нее нужно будет сделать тему. Функционал: 1. Размещение заказа на услуги. - Выбор и добавление услуги в корзину - Возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно:
1.сделать аналог сайта: ввв i n f o v i s a точка r u с корректировками
2.изменить дизайн, подойдет хороший шаблонный, но по тематике
3. на любой смс (указать платформу)
4. перенести всю информацию
5. залить на хостинг (предоставлю)
6. добавить возможность гугловской рекламы
Укажите обязательно сроки и стоимость
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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