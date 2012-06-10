Сделать аналог сайта

Сайты «под ключ»Завершен18 заявок336 просмотров
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Нужно:

1.сделать аналог сайта: ввв i n f o v i s a точка r u с корректировками

2.изменить дизайн, подойдет хороший шаблонный, но по тематике

3. на любой смс (указать платформу)

4. перенести всю информацию

5. залить на хостинг (предоставлю)

6. добавить возможность гугловской рекламы

Укажите обязательно сроки и стоимость

12 лет назад
Kovboy
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
webism
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад
$250
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Есть люди, для которых приятно делать работу. Очень положительный человек, очень толерантный, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Искренне рад нашему сотрудничеству.
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