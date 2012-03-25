Сайт для видео конференций

Сайт интернет магазин на Drupal 7 по продаже услуг. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: Дизайн: есть. Верстка: есть. Из нее нужно будет сделать тему. Функционал: 1. Размещение заказа на услуги. - Выбор и добавление услуги в корзину - Возможность ...
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Привет
Хотелось бы заказать создание интернет сайта аналог — http://chatroulette.com/ , с самым простым дизайном. Требования, которые бы отличали мой сайт от примера —
1 — создание собственных чат комнат
2 — перечень чат комнат которые созданы другими пользователями
3 — выбор определенных опций своей комнаты, которые бы фигурировали в перечне (например, язык общения, тема и тд).
4 — возможности включать, выключать микрофон в отдельной комнате (в каждой комнате свой чат).
5 — регистрация и админская часть для изменения глобальных сообщений (будут определенные места на сайте для сообщений)
6- подключение к системе paypal
оформление сайта, желательно, в java. если вы считаете что другой язык лучше для такого сайта, пожалуйста, поделитесь идеями.
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